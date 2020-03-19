Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media. РБК отмечает, что это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Скидка на Urals к котировкам североморского датированного Brent (международная эталонная марка, отражающая стоимость партий североморской легкой нефти) достигла $4,18 барр. на базисе поставки CIF в Роттердам (продавец берет на себя расходы по доставке товара в порт назначения).

«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — отмечает Argus.

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