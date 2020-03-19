Вирусолог Хендрик Стрик из Бонна изучает симптомы, вызываемые коронавирусом Sars-CoV-2. Совместно со своими коллегами он пообщался более чем с 100 зараженными в немецком районе Хайнсберг, наиболее пострадавшем от коронавируса, пишет немецкий журнал Stern. В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung вирусолог заявил: «Мы обнаружили новые симптомы». Об этом сообщает Инопресса.

Стрик, возглавляющий Институт вирусологии при университетской клинике Бонна, сообщил: «Почти все зараженные, которых мы опросили, а это около двух третей, говорили о потере обоняния и вкусовых ощущений на несколько дней». «Одна женщина не могла почувствовать запах полного подгузника своего ребенка. Другие не могли почувствовать запах своего шампуня, а еда становилась для них безвкусной», — рассказал эксперт. Впрочем, в какой именно момент появляются эти симптомы, неясно, говорится в статье.

«Типичный пациент, заболевший Covid-19, имеет лишь мягкие симптомы, отметил Стрик. «К такому результату пришло и китайское исследование, проведенное в Шэньчжэне. В нем было установлено, что у 91% заболевших наблюдаются лишь слабые либо умеренные симптомы, с сухим кашлем и, возможно, повышенной температурой». «В 30% случаев у наших зараженных возникала диарея. Это чаще, чем предполагалось ранее», — указал Стрик.

«Говоря об опасности возбудителя, эксперт отметил: «Новый возбудитель вовсе не так опасен, он даже менее опасен, чем Sars-1″. Но особенность Sars-CoV-2 состоит в том, что он может передаваться из горла в горло и поэтому более заразный», — передает издание.

«Высокая смертность в таких странах, как Италия, является результатом того, что там на наличие возбудителя проверяют в основном пациентов с тяжелыми симптомами. «К тому же, там также проверяют на Sars-CoV-2 умерших людей. В Китае сначала тоже росли показатели смертности, а не число зараженных, так как там тоже фокусировались на умерших». Сейчас же ситуация обратная, так как в Китае проверяют на вирус гораздо больше людей», — пишет Stern.

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