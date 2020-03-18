Ученые из Китайской Народной Республики (КНР) выявили новый путь попадания коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма. С точки зрения специалистов, открытие механизма, который является слабым местом вируса, будет способствовать разработке эффективных лекарственных препаратов. Препринт с итогами исследовательской работы обнародован в репозитории bioRxiv.

Эксперты пришли к заключению, что SARS-CoV-2 проникает в клетки, связываясь с CD147 — рецептором, который находится на поверхности клеток. Противовирусные тесты in vitro («в пробирке») продемонстрировали, что меплазумаб (препарат на основе антител к CD147) в значительной степени ингибирует попадание вирусов в клетки. Вирус вступает в связь с клетками при помощи собственного белка SP, что было подтверждено во время исследования иммуноэлектронным микроскопом.

Minval.az