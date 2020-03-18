Предпринятые властями меры позволили предотвратить распространения коронавируса в стране. Об этом в среду заявил президент Ильхам Алиев на открытии после реконструкции железной дороги Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт.

«Многие страны сейчас страдают от коронавируса. Азербайджан предпринял меры в этом направлении. Именно поэтому распространенность коронавируса в нашей стране не так широко распространена. Но ни одна страна не застрахована от этого, даже самые развитые страны», – сказал глава государства.

Президент также призвал граждан отнестись к вопросу с пандемией коронавируса COVID-19 со всей ответственностью. По его словам, структуры, занятые общественным транспортом, должны проводить полную дезинфекцию транспортных средств.

«Органы, занимающиеся общественной деятельностью, а также общественным транспортом, должны выполнять работу с высокой ответственностью, проводить мероприятия по дезинфекции, чтоб не было случаев заражения. Конечно же, мы закрыли границы. Но для грузоперевозок границы не закрыты. Поэтому мы продолжим работу в этом направлении», – отметил И.Алиев.

Minval.az