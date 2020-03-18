В некоторых заключениях, распространенных в последнее время в социальных сетях в связи с задержанием в Турции руководителя Группы компаний Palmali Мубариза Мансимова, упоминается Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Об этом говорится в заявлении SOCAR.

«Мы заявляем, что задержание Мубариза Мансимова правоохранительными органами в Турции не имеет ничего общего с арбитражными процессами, которые будут проводиться в Лондоне и Дубае. Задержание Мубариза Мансимова в Турции, напротив, помешает его участию в арбитражных процессах в Лондоне и Дубае, что может стать причиной затягивания выполнения его финансовых обязательств. Затягивание арбитражных процедур, начатых SOCAR с 2018 года против группы Palmali, может негативно повлиять на финансовый баланс, права на имущество и неимущественные интересы SOCAR и, следовательно, не может быть в коммерческих интересах SOCAR. SOCAR верит в эффективность системы правосудия Турции и однозначно отрицает возможность вмешательства в судебные процессы», – говорится в заявлении госкомпании.

В компании также отметили, что SOCAR и «Palmali» и ранее связывало сотрудничество. Вместе с этим, партнеры никогда не создавали совместных предприятий. Из-за невыполнения компанией «Palmali» обязательств, входящие в группу SOCAR компании с 2018 году начали арбитражные процедуры в отношении компаний «Palmali» и Мубариза Мансимова.

Планируется проведение трех арбитражных процессов в Лондоне и Дубае. Процессы затягиваются почти два года со стороны приводящей различные доводы компанией «Palmali».

Minval.az