В связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, с 00:00 19 марта до 29 марта приостанавливается въезд транспортных средств, зарегистрированных в городах и районах республики, и их пассажиров в города Баку, Сумгайыт и в Абшеронский район.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

«Исключение составляют транспортные средства специального назначения, в том числе скорая медицинская помощь, аварийно-восстановительные, спасательные транспортные средства, а также грузовые автомобили», – заявили в штабе Minval.az.

Также сообщается, что пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям.

Для транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, разрешается свободный въезд и выезд в Баку.

Оперативный штаб призывает владельцев транспортных средств и пассажирских автомобилей, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, где они зарегистрированы.

Из всех городов и районов страны, исключая Сумгайыт и Абшеронский район, приостанавливаются ж/д пассажироперевозки в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Приостанавливаются все авиарейсы из аэропортов страны в Баку.

Minval.az