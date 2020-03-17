До полуночи 18 марта из девяти стран Европы в Турцию будут эвакуированы 3614 турецких граждан, сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

«Авиакомпания Turkish Airlines доставит 34 рейсами в страну 3614 граждан. Все они будут будут помещены под карантин в Стамбуле и Коджаэли»,- сказал Чавушоглу.

Речь идет о гражданах, временно находящихся или обучающихся в странах Европы, а также турках, проживающих за рубежом и выразивших желание вернуться в Турцию, пояснил министр.

Чавушоглу сообщил также, что находится на постоянной связи с турецкими дипмиссиями в Китае, Италии, Иране и Ираке, где опасный вирус распространился особо сильно.

Minval.az