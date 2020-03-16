Азербайджанский актер, кавалер ордена «Шохрат», народный артист Рафаэль Дадашев скончался в понедельник после продолжительной болезни.
Азербайджанский актер, кавалер ордена «Шохрат», народный артист Рафаэль Дадашев скончался в понедельник после продолжительной болезни.
Дата: 2020/03/16 15:51
Раздел: Life-style
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