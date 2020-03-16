Со сменой политического руководства в Ереване последнее время все отчетливее наблюдается дрейф Армении в сторону Запада. Об этом пишет российское издание «Газета.ру».

Некоторые аналитики в беседе с изданием не исключают в этом случае возникновение военного альянса Армении и США. Вашингтон, по их мнению, вполне может предоставить Армении гарантии «от военного вторжения Азербайджана».

«Поэтому появление американских военных объектов на территории Армении и последующее ликвидация российского военного присутствия в этой республике ряду наших источников не кажется уж столь фантастичным», – подчеркивает издание.

Minval.az