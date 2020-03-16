Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии систем ПВО С-400, сообщил в интервью «Интерфаксу» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия», — заявил он.

«Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю», — сказал Шугаев.

Он сообщил, что Турция может принять некоторое участие в производственном процессе в рамках обсуждаемой поставки дополнительной партии С-400.

«Но каких-то деталей я бы сейчас тоже раскрывать не стал. Я не хочу анонсировать то, что до конца еще не решено», — заявил Шугаев, подчеркнув, что такое сотрудничество не нанесет ущерба национальной безопасности.

Россия не вправе влиять на Турцию в вопросе о сроках постановки на боевое дежурство систем ПВО С-400, заявил Шугаев. «Системы переданы, боевые расчеты обучены», — сказал он.

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