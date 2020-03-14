«После выступления президента Ильхама Алиева в Милли Меджлисе Азербайджана Министерству иностранных дел Армении потребовалось 4 дня, чтобы понять это выступление и подготовить заявление». Об этом говорится в комментариях руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Лейлы Абдуллаевой.

Она напомнила, что на первом заседании Милли Меджлиса глава государства выступил с программной речью, и, как всегда, произнёс её, не глядя ни на какие заметки или листки.

«В ходе выступления глава государства, ссылаясь на исторические факты, нанёс очередной удар по Армении. В частности, здесь он акцентировал ссылку на Кюрекчайский договор 1805 года. Мы рекомендуем МИД Армении изучить Кюрекчайский договор; было бы даже полезно подготовить брошюру об этом соглашении. Их близкое ознакомление с этим договором приблизило бы время заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Все, кто читает этот исторический трактат, видят, что Нагорный Карабах — это исконно азербайджанская земля. С одной стороны, соглашение было подписано ханом Карабаха Ибрагимхалил ханом, а с другой — командующим российскими войсками на Кавказе Цициановым. Скажем словами президента Ильхама Алиева, в Кюрекчайском договоре нет ни единого предложения об армянском народе / общине. Слова президента о топонимах отражают всю правду. В этой связи достаточно лишь взглянуть на карты и интернет-ресурсы, чтобы армянская сторона могла узнать истинные факты. Например, Ехегнадзор, его исконное название — Кешишкенд, река Раздан, её исконное название — Занги, а Севан – историческое озеро Азербайджана Гёйча», — сказала она.

Абдуллаева также отметила, что в своём выступлении президент также коснулся вопросов, связанных с Республиканской партией Армении. Герб Республиканской партии, которая долгое время находилась у власти в Армении, был идентичен нацистской символике, подчеркнула она.

«Но в заявлении МИД Армении этот момент не упоминается, он просто обойдён молчанием. В Армении бывших представителей власти, экс-президентов этой страны привлекли к следствию и арестовали. Роберт Кочарян уже год содержится под арестом по ряду обвинений, а Серж Саргсян обвиняется в коррупции. На самом же деле эти два человека должны быть привлечены к уголовной ответственности за Ходжалинский геноцид 1992 года и преступления против человечности. Разговоры о демократии в условиях заключения под стражей одного экс-президента и выдвижения обвинений против другого смешны и абсурдны. На днях глава армянского правительства предъявил обвинение судье Конституционного суда за дорогостоящую ручку, и в стране организуется общенародный референдум. Эта политика, проводимая правительством Армении, на самом деле является большим ударом по демократии.

Позорные действия премьер-министра Армении в метро ясно показывают, насколько неуважаем он в стране. Люди даже не здороваются с ним, и тот факт, что молодая женщина бросает ему в лицо разорванный ею лист бумаги, также свидетельствует о том, какой он нерукопожатный человек», — констатировала Абдуллаева.

Далее она отметила, что исламофобия и ксенофобия в Армении находятся в апогее. 99,9% населения составляют именно армяне. Азербайджан же является многоконфессиональным и полиэтническим государством.

«В выступлении президента были упомянуты заявления мировых религиозных лидеров, в частности Папы Римского, по данному вопросу в связи с Азербайджаном. Однако до сих пор мы никогда не слышали от религиозных лидеров мира ни слова о многоконфессиональности в Армении. Потому что в Армении, по сути, проводится политика фашистского и ксенофобского толка. Все эти годы армянская молодёжь воспитывалась на основе идеологии фашизма. Представление Арменией себя многострадальным народом есть ни что иное, как самоунижение и спекуляция ложной историей. Ни для кого не секрет, что нынешняя власть Армении нелегитимна. Проводимые репрессии в отношении политических конкурентов открыто демонстрируют антидемократическую и антигуманную сущность армянских властей.

Что же касается связей Азербайджана с европейскими структурами, то президентом Ильхамом Алиевым была дана положительная оценка связям Азербайджана с Европейским Союзом. Со стороны Азербайджана будут продолжены разоблачения тех лиц в некоторых европейских структурах, которые под влиянием Армении вынашивают грязные намерения в отношении Азербайджана. Посоветовали бы МИД Армении не встревать во взаимоотношения Азербайджана с европейскими структурами.

Мы хорошо знаем, что Армения в переговорах с европейскими структурами озвучивает одни мысли, а в переговорах с другими партнёрами – совершенно иные. Даже в ходе контактов с Европой Армения выступает с утверждением, что якобы не будь некоторых её союзников и партнёров, она была бы ещё ближе к Европе. Это – очередной пример лицемерной политики, проводимой Арменией. Тот факт, что МИД Армении за 4 дня сумел написать текст на одном листе бумаги, отражает их ограниченное мышление.

Всё вышеперечисленное является признаками того, что Армения проводит безответственную и опасную политику. И именно эта политика, проводимая Арменией, представляет серьёзную угрозу региональной безопасности. Если такие безответственные действия продолжатся, то ответственность за обострение ситуации в полной мере будет нести Армения», ­- резюмировала представитель МИДа.

Minval.az