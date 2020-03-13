Британский королевский дом принял ограничительные меры для членов королевской семьи в связи с пандемией коронавируса — всем запрещено здороваться за руку.

В Сеть появилось видео, на котором принц Чарльз попал в неловкое положение, забыв, что ему временно запрещено здороваться за руку. Таким образом принц Уэльский чуть было не нарушил новый строгий протокол королевской семьи.

Приветствуя гостей на церемонии вручения премии Prince’s Trust в Лондонском Палладиуме, он предложил рукопожатие нескольким людям с разницей в несколько секунд, но вовремя спохватился и сам пошутил над своей забывчивостью.

Вместо традиционного рукопожатия принц Чарльз начал складывать руки в индийском приветствии «намасте».

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