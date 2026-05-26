Американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины, заявила в соцсети Х журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса.

«Сегодня силы США провели удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз, исходящих от иранских сил. Среди целей были пусковые установки ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины», — написала она.

Как сообщил журналистке высокопоставленный американский чиновник, два иранских катера были пойманы на установке мин в Ормузском проливе.

«Вооруженные силы США уничтожили оба судна КСИР и также нанесли удар по позиции ПВО в Бендер-Аббасе, которая наводилась на американские самолеты», — заявила Гриффин.

По ее словам, это были оборонительные удары, которые не указывают на то, что прекращение огня окончено.

После удара официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии Эбрагим Зольфагари в социальной сети X пригрозил нефтью по $200 за баррель.

Он подчеркнул, что пока Соединенные Штаты продолжают свои «военные авантюры» на Ближнем Востоке и вблизи Ирана, о соглашении не может быть и речи.

«Американское правительство неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Готовьтесь к нефти по $200», — отметил Зольфагари.