По случаю 9 Ноября — Дня Государственного флага в Баку проходят шествия в сопровождении военных оркестров.

Марши с участием военнослужащих стартовали в 11:00 и продлятся до 13:00.

Военнослужащие пройдут по следующим маршрутам:

— Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — Киноцентр «Низами» — проспект Нефтяников — площадь Азадлыг — Морской вокзал;

— Аллея шехидов — комплекс «Пламенные башни» — парк Чемберекенд — станция метро «Ичеришехер» — Крепостные ворота Ичеришехер — Азербайджанский государственный театр кукол — круг Азнефть — памятник Бахраму Гуру;

— Памятник Нариману Нариманову — Центральный парк — Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр — Зимний парк — Дворец Гейдара Алиева — Центральный банк Азербайджанской Республики — торговый центр «28 Mall»;

— Спортивно-развлекательный центр «Olympic Star» — улица Самеда Вургуна — Парк Офицеров — Бакинский государственный цирк — Дворец Гейдара Алиева — памятник Имадеддину Насими — проспект Нефтяников;

— Парк Г. Мусабекова — улица Абдуррагим-бека Ахвердиева — проспект Гусейна Джавида — парк Гусейна Джавида — Парламентский проспект — Аллея шехидов.