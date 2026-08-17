Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится идея объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

«Мне нравится идея объявления Ормузского пролива территорией США. Мы его контролируем при помощи блокады», – сказал Трамп журналистам.

Американский лидер отметил, что через пролив Соединенные Штаты получают миллионы баррелей нефти. «Пролив открыт», – добавил он.

Трамп также заявил, что не стремится продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном. По его словам, Тегеран пока не готов принять условия Вашингтона.

«Они хотят заключить сделку, но они не идут на ту сделку, которую я считаю необходимой», – сказал американский лидер.

Отдельно Трамп выразил недовольство действиями Омана в рамках усилий по урегулированию конфликта с Ираном.

«Я не думаю, что они вели себя очень хорошо. Но мы бы справились с этим очень легко. Так же, как и с другими вещами», – сказал президент США.

Американский лидер также рассказал о своем разговоре с президентом Южной Кореи, которому предложил содействовать урегулированию ситуации вокруг Ирана.

«Я позвонил президенту Южной Кореи и спросил: «Не могли бы вы помочь с Ираном? Если хотите, нам помощь не нужна». Он ответил: «Нет, спасибо», – заявил Трамп.

Президент США также сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын ответил на его предложение провести переговоры. На вопрос о том, почему северокорейский лидер якобы не отреагировал на инициативу, президент США переспросил: «Откуда вы знаете?»

После уточнения журналиста, поступил ли ответ от Ким Чен Ына, Трамп сказал: «Да».