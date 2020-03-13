Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в твиттере.

«Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле», — написал он. Даттон добавил, что сразу обратился к врачам, ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Он добавил, что находится в больнице и чувствует себя хорошо.

The New York Times отмечает, что на прошлой неделе Даттон встречался с дочерью Дональда Трампа Иванкой и генеральным прокурором США Уильямом Барром.

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