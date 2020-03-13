Верховный лидер Ирана, аятолла Сейед Али Хаменеи не исключил, что новый тип коронавируса может быть «билогической атакой».

«Поскольку есть некоторые свидетельства того, что этот инцидент может быть «биологической атакой», в числе мер (по борьбе с коронавирусом) могут быть учения по биологической защите, которые увеличат национальную мощь и силу страны», — говорится в указе Хаменеи главе штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-майору Мохаммаду Бакери, передает Press TV.

Он также подчеркнул необходимость создания «базы здравоохранения и лечения» для предотвращения дальнейшего распространения в стране эпидемии коронавируса.

«В дополнение к созданию таких лечебных учреждений, как полевые больницы и больницы, и так далее, вы должны также сосредоточиться на предотвращении дальнейшего распространения этого заболевания с помощью необходимых средств».

Minval.az