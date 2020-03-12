Гражданка Азербайджане 1969 г.р. после возвращения из Ирана, где она проходила курс лечения, обратилась в больницу в связи с продолжением хронических проблем.

Об этом говорится в заявление Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, во время диагностирования у нее была выявлена аутоиммунная болезнь красная волчанка (системная Lupus Eritematozus), люпус-нефрит 4-го класса, и последняя стадия хронической почечной недостаточности. На фоне тяжело протекающего аутоиммунного заболевания у больной были выявлены серьезные повреждения легких, и связанная с этим дыхательная недостаточность, а также на фоне лечения высокими дозами стероидов и химических препаратов обнаружена серьезная иммунная недостаточность.

В то же время было установлено, что этот человек заразился коронавирусной инфекцией. Несмотря на все усилия, обострились хронические осложнения, связанные с тяжелой аутоиммунной болезнью, развилась множественная недостаточность органов, спасти жизнь женщины не удалось.

Были выявлены члены семьи и другие лица, с которыми она была в контакте, они были взяты на карантин.

Minval.az