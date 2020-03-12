Индексы на фондовых биржах США открыли торги падением в среднем на 7%, после этого торги приостановили на 15 минут, сообщает «Дождь».
Индекс S&P упал на 7,07%, Dow Jones — на 7,2%.
Индексы на фондовых биржах США открыли торги падением в среднем на 7%, после этого торги приостановили на 15 минут, сообщает «Дождь».
Индекс S&P упал на 7,07%, Dow Jones — на 7,2%.
Дата: 2020/03/12 17:49
Раздел: Новость
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