Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, ВС Армении с утренних часов грубо нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

«Вражеские подразделения с позиций, дислоцированных на склонах гор Тежгар и Багарсыг Араратского района Армении, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок расположенные напротив позиции Отдельной общевойсковой армии.

Личный состав Отдельной общевойсковой армии принимает решительные контрмеры, последствия нарушения режима прекращения огня изучаются», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

В настоящее время оперативная ситуация под контролем ВС Азербайджана.

Minval.az