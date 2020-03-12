Развал сделки ОПЕК+, за которым последовало крушение цен на нефть до 3-летних минимумов и стремительное обесценение рубля, произошли не по российской инициативе, утверждают в правительстве.

«Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения», — заявил в четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год. В том числе, чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса. Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики, сокращения международной торговли», — передает его слова Finanz.ruо.

Но страны ОПЕК отказались от российского предложения. Они настаивали на том, чтобы дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки в ответ на падение спроса, прежде всего в Китае. А на это была не готова уже Москва.

После провала венских переговоров Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть, увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков, заявил Мишустин.

Партии саудовской нефти с отгрузкой в апреле поступают в Европу по цене Brent минус 10,25 доллара, то есть по 23-24 доллара за баррель (с учетом текущих котировок), хотя еще неделю назад это были цены около 50 долларов.

«Низкие цены на нефть и волатильность курса валют создают для нашей экономики не только риски, но и новые возможности. Они, прежде всего, связаны с программами импортозамещения», — сообщил Мишустин.

По его словам, сейчас прорабатываются «дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, в сельском хозяйстве», а также расширения «экспорта несырьевых и высокотехнологичных продуктов и продукции».

При устойчиво низких ценах на нефть накопленных резервов хватит на много лет, и все обязательства будут исполнены, заверил глава правительства. «У нас сейчас большой запас прочности. Золотовалютные активы Банка России превысили 570 млрд долларов, более чем в 10 трлн рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния», — напомнил он.

«Как отметил президент, у нас есть все возможности для проведения социально ориентированной государственной политики, которая основана на потребностях людей и нацелена на повышение качества их жизни, в том числе для того, чтобы обеспечить индексацию пособий и выплат соответственно тому, что было запланировано», — сообщил премьер.

Minval.az