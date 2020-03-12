49-летняя британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл поделилась серией фото из аэропорта в защитном костюме и перчатках.

Соответствующие снимки модель опубликовала в своем Instagram.

 

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Safety First NEXT LEVEL. Thank you @lindaevangelista Full video coming on my YouTube soon…

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

 

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Safety first.

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

На серии фото, сделанных в авто, терминале аэропорта в Лос-Анджелесе и самолете, модель предстала в необычном образе — вместо ярких нарядом на ней защитный комбинезон с капюшоном и кроссовки. Не забыла Кэмпбелл и такие элементы защиты, как очки, медицинская маска и латексные перчатки.

“Безопасности превыше всего следующий уровень”, — написала она.

Minval.az