49-летняя британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл поделилась серией фото из аэропорта в защитном костюме и перчатках.
Соответствующие снимки модель опубликовала в своем Instagram.
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Safety First NEXT LEVEL. Thank you @lindaevangelista Full video coming on my YouTube soon…
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На серии фото, сделанных в авто, терминале аэропорта в Лос-Анджелесе и самолете, модель предстала в необычном образе — вместо ярких нарядом на ней защитный комбинезон с капюшоном и кроссовки. Не забыла Кэмпбелл и такие элементы защиты, как очки, медицинская маска и латексные перчатки.
“Безопасности превыше всего следующий уровень”, — написала она.