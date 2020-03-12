«Естественно, распространение с начала года в мире коронавирусной инфекции негативно отразилось на глобальной экономике, а также нефтяных рынках. Однако благодаря принятым мерам сегодня экономика нашей страны более устойчива, чем в период глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося с 2014 года. Несмотря на происходящие в мире негативные экономические тенденции, наша экономика развивается, финансовые возможности страны расширяются. Позитивная международная инвестиционная позиция Азербайджана свидетельствует о том, что он выступает в роли международного кредитора».

Об этом, как сообщает АзерТадж, заявил премьер-министр Али Асадов в ходе совещания относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны.

Председатель Центробанка Эльман Рустамов выступил с сообщением о напряженности, ощущаемой в последние дни на валютном рынке в связи с падением цен на нефть, и положении в этой области.

«У нас есть достаточный опыт управления кризисом. С другой стороны, в период высоких цен на нефть были увеличены наши стратегические валютные резервы. Рост сегодня составляет примерно 10 миллиардов долларов. Это позволяет нам обладать средствами и инструментами для оказания влияния на такие ситуации. Шок при этом исходит извне. То есть, он не обусловлен экономическими, социальными и политическими процессами, происходящими в Азербайджане. С другой стороны, резкое падение цен на нефть за короткое время на мировом рынке не оказало существенного влияния ни на торговый, ни на платежный баланс нашей страны», — сказал Рустамов.

Отвечая на вопросы премьер-министра «Применяются те или иные ограничения в связи с продажей иностранной валюты» и «Какие возможности имеются для нейтрализации негативных влияний», «главный банкир» страны отметил, что в таких случаях возрастает потребность в валюте на валютных торгах и рынке.

«Для удовлетворения данной потребности Центральный банк провел 10 марта торги. А сегодня были проведены внеочередные торги. На тех и других торгах мы полностью обеспечили все потребности рынка. Кроме того, в страну заранее было завезено достаточное количество наличной валюты и полностью обеспечены все потребности банков в наличной и неналичной валюте. Одновременно никаких изменений не внесено в применяемый банковский режим. Нет никаких ограничений для внутрибанковской конвертации или конвертации депозитов физических и юридических лиц в пределах возможностей банков. Несмотря на это, мы наблюдаем очереди в банках. Принято решение о продлении на час повседневного режима работы банков. Кроме того, Центральный банк и финансово-банковский сектор будут функционировать как в субботние, так и воскресные дни в обычном рабочем режиме. Поэтому наши граждане, используя эти возможности, могут обменять свои средства в пунктах по обмену валюты и в воскресные дни. С другой стороны, по поручению правительства мы спланируем свой режим работы и в праздничные дни, при необходимости будут функционировать Центральный банк и банковский сектор».

Предоставивший информацию о нынешнем экономическом положении Азербайджана и возможностях влияния на экономику страны снижения цены на нефть в короткий и среднесрочный период, министр экономики Микаил Джаббаров сказал: «Сегодня в целом есть два фактора, обладающих возможностями влияния на экономику страны: эпидемия коронавируса и провал сделки OPEC+. Хочу отметить, что азербайджанская экономика и в начале 2020 года сохраняет свою устойчивость. За минувшие два месяца текущего года темп роста валового внутреннего продукта составил 2,8 процента. В то же время, темп роста валового внутреннего продукта в ненефтяном секторе составил 6,7 процента. Рост производства в ненефтяной отрасли повысился до 21,7 процента, а также темп роста инвестиционных вкладов в ненефтяном секторе достиг 21 процента. Естественно, распространение эпидемии коронавируса отрицательно повлияло на некоторые сферы деятельности. Можно, к примеру, отметить такие сферы, как туризм, воздушный транспорт. Однако в других сферах мы наблюдаем определенный высокий рост. В то же время, номинальный темп роста денежных доходов населения повысился с 5,1 процента до 8,9 процента».

Министр отметил, что прогноз по налоговым поступлениям за два месяца текущего года выполнен на 114,2 процента, в том числе в ненефтяном секторе – на 115,9 процента. В бюджет сверх прогноза поступили более 180 миллионов манатов. По сравнению с двумя месяцами прошлого года налоговые поступления повысились на 24,5 процента, в том числе в ненефтяном секторе – на 24,8 процента.

Коснувшись финансовой устойчивости экономики страны, Микаил Джаббаров сказал: «Наша экономика обладает сильным финансовым иммунитетом и «подушкой» безопасности против любых внешних шоков. Объем стратегических валютных резервов превышает 100 процентов внутреннего валового продукта, в шесть раз превышает объем внешнего государственного долга. Объем резервов достаточен для беспрерывного трехлетнего финансирования товаров и услуг. То есть, стратегические валютные резервы в 5 раз больше объема всей манатной массы, находящейся в обороте, в 9 раз больше объема наличной манатной массы. Это является фундаментальным условием обеспечения баланса валютного рынка и сохранения макроэкономической стабильности».

Министр также отметил, что в целях сохранения динамики экономического роста будут подготовлены и представлены правительству предложения по стимулированию малого и среднего предпринимательства. В то же время, соответствующие структуры министерства вместе с Центральным банком принимают гибкие меры по сохранению баланса и стабильности маната на валютном рынке. Кроме того, в соответствии с законодательством будет усилен контроль за сферой наличных денег, жестко пресекаться попытки безосновательного поднятия цен и создания искусственного дефицита на потребительском рынке. В то же время, будут усилены меры по борьбе с несправедливой конкуренцией и налоговая дисциплина.

Проинформировав о возможностях влияния снижения цены на нефть на доходы и расходы государственного бюджета на 2020 год, министр финансов Самир Шарифов отметил, что снижение цен на нефть на мировом рынке, несомненно, приводит также к сокращению доходов Азербайджана. «Обратившись к государственному бюджету, утвержденному на текущий год, увидим, что основным источником доходов бюджета являются налоговые поступления, налоговые выплаты Государственной нефтяной компании и компаний, действующих в рамках соглашений по долевому разделению нефтедобычи. Большую часть формирования доходов Государственной нефтяной компании составляют доходы внутреннего рынка. Поэтому снижение цен на нефть не влияет на это. Что касается компаний, действующих в рамках соглашений по долевому разделению нефтедобычи, то, конечно, из-за снижения цен на нефть могут соответственно сократиться их налоговые выплаты. Однако и здесь положение достаточно нормальное. Поскольку снижение этих доходов находится на уровне 1-1,3 процента доходов, прогнозируемых в государственном бюджете», — сказал Шарифов.

Министр отметил, что прогнозные показатели налоговых органов за два месяца текущего года перевыполнены. В то же время, поступления таможенных органов также перевыполнены.

Уже реализованные доходы составляют 4 миллиона манатов. С другой стороны, важную роль в формировании бюджета играет трансферт с Государственного нефтяного фонда. Обеспечивается поступление и этого трансферта в государственный бюджет. То есть, нынешний государственный бюджет застрахован от краткосрочных зарубежных шоков и какие-либо серьезные влияния наблюдаться не будут. Следует также отметить, что в соответствии с поручением Президента работа по оптимизации расходов продолжается. Кроме того, в связи с эпидемией коронавируса в мире и в нашей стране ожидается сокращение определенных международных мероприятий, некоторых командировок. Эта экономия также будет использоваться эффективно. Имеется достаточно ресурсов для исполнения государственного бюджета.

Помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, обратив внимание на волатильность, наблюдаемую в ценах на нефть в 2014-2016 годах, сказал, что в то время было отмечено падение цен на нефть от 140 долларов до 30 долларов. «Это была резкая волатильность. По сравнению с ней наблюдаемые сегодняшние изменения не так велики. Естественно, что в течение этих лет зависимость азербайджанской экономики от цен на нефть также резко снизилась. Это, разумеется, стало возможно в результате продуманной политики главы государства Ильхама Алиева. Сегодня экономика Азербайджана достаточно устойчива. Давление, связанное с курсом валюты, больше основывается на психологические факторы. Если даже Азербайджан сегодня не предпримет никаких изменений, наши ресурсы позволят в очередные 20 лет осуществлять устойчивую деятельность. Считаю, что оснований для какого-либо беспокойства нет», – отметил помощник президента.

Завершая совещание, премьер-министр Али Асадов, указывая на сложность возникшей глобальной экономической ситуации, сказал: «Мы ежедневно контролируем ситуацию, и нынешняя ситуация в нашей экономике управляема. Правительство обладает соответствующими инструментами воздействия для предотвращения негативных влияний последних событий, происходящих в глобальной экономике, на экономику страны, и при необходимости эти инструменты будут оперативно использованы. Страна имеет достаточный объем финансовых ресурсов против событий, происходящих на нефтяном рынке и глобальной экономики. Как уже отмечалось, наши стратегические валютные ресурсы превышают 100 процентов валового внутреннего продукта, и в 6 раз превосходят внешнегосударственный долг. С этой точки зрения, при возникшей ситуации призываю бизнес-сообщества и население продемонстрировать сдержанность. Вместе с тем хочу сообщить, что контроль над валютным рынком будет усилен, противозаконные действия и случаи злоупотребления возникшей ситуацией будут решительно пресекаться».

Minval.az