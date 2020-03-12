Правительство Грузии переходит на чрезвычайный, 24-часовой режим работы на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Отмечается, что в республике зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом.

Премьер-министр страны Георгий Гахария призвал в первую очередь заботиться о пожилых людях, детях и друг о друге. А также он сообщил, что все органы правительства переходят на 24-часовой чрезвычайный режим работы.

В особенности премьер отметил минздрав, МВД, минобразование, министерство юстиции, МИД и соответствующие ведомства минфина, которые функционируют на грузинской границе.

Гахария призвал по возможности всем перейти на дистанционную работу.

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