Решение президента США Дональда Трампа о запрете въезда в США граждан стран ЕС ошеломило европейских представителей. Об этом сообщил телеканал CNN в четверг, 12 марта.

Бельгийский дипломат сказал телеканалу, что было известно лишь то, что с поездками из Европы «что-то произойдет, но не настолько радикально».

«Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней», — сказано в публикации.

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter, что в Евросовет «сегодня оценит ситуацию».

«Нужно избежать сбоя в экономике. Европа принимает все необходимые меры по сдерживанию распространения вируса COVID19, ограничению числа пострадавших и поддержке исследований», — написал Мишель.

Ранее Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней. Ограничения вступят в силу с 13 марта. Также американский лидер анонсировал налоговые послабления для граждан и предприятий страны, пострадавших от COVID-19.

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