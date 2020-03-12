В Иране новым типом коронавируса COVID-19 заразились еще три высокопоставленных чиновника, сообщило агентство Fars. Речь идет о вице-президенте Эсхаке Джахангири, министре туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгаре Мунесане и министре торговли, промышленности и шахт Резе Рахмани.

Кроме них заражение вирусом также было подтверждено у члена администрации руководителя духовного лидера Ирана и восьми депутатов парламента страны. Двое из них умерли.

Ранее вирусом заразился другой вице-президент страны — Масуме Эбтекар, курирующая дела семьи и женщин. Она уже выздоровела.

Minval.az