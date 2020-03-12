Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, попозировала на фотосессии в откровенном наряде. Один из снимков был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре модель запечатлена в распахнутой белой рубашке, надетой на голое тело, а также черных приспущенных джинсах с расстегнутой ширинкой. Образ знаменитости дополняют естественный макияж, собранная прическа и браслет в виде крупной золотистой цепочки.«Дайте мне что-нибудь сладенькое», — говорится в подписи к посту.

 

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Gimme somethin sweee..eeettt….

Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Minval.az