Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, попозировала на фотосессии в откровенном наряде. Один из снимков был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре модель запечатлена в распахнутой белой рубашке, надетой на голое тело, а также черных приспущенных джинсах с расстегнутой ширинкой. Образ знаменитости дополняют естественный макияж, собранная прическа и браслет в виде крупной золотистой цепочки.«Дайте мне что-нибудь сладенькое», — говорится в подписи к посту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Gimme somethin sweee..eeettt…. Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid) 11 Мар 2020 в 4:22 PDT

Minval.az