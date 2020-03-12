Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом, объявил он на своей странице в Twitter.

По словам артиста, в настоящий момент они с женой находятся в Австралии. У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле. Кроме того, у жены Хэнкса был озноб и поднялась температура.

«Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус», — написал Хэнкс. По его словам, результат оказался положительным. Он также заявил, что намерен вместе с женой находиться в изоляции столько, сколько потребуется. Как сообщает ABC.net, пара проходит лечение в городе Голд-Кост.

63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters.

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