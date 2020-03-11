Ашхабад и Баку выступают за многовариантную систему поставок энергоносителей на европейские рынки, заявил президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов в среду в Баку.

«В сфере международного энергетического сотрудничества Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной, многовариантной системы поставок энергоносителей на европейские рынки, основанной на диверсификации маршрутов, прозрачных схемах их функционирования, гарантиях надежности и безопасности, учете многосторонних интересов», — сказал Бердымухамедов в Баку в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт туркменского лидера.

По его словам, это выгодно обеим странам, полностью обосновано экономически и коммерчески, позволяет сбалансировать существующую систему поставок энергоносителей в европейском направлении, придать ей необходимую устойчивость, обезопасить от политических рисков.

Президент Туркменистана также отметил готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в нефтегазовой и химической промышленности, в текстильной индустрии, в сфере высоких технологий.

«Необходимо придать двустороннему экономическому взаимодействию инновационный характер. У Азербайджана в этом сегменте есть хорошие наработки, и туркменская сторона хотела бы использовать этот опыт в обоюдных интересах и на взаимовыгодной основе», — сказал Бердумухамедов.

Minval.az