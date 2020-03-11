Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджанской Республики провели совместное расследование на основании информации, поступившей в связи с периодическим вывозом из страны поездами и грузовиками крупной партии контрабандных табачных изделий через государственную границу Азербайджанской Республики.

В результате оперативно-следственных мероприятий на Самурском таможенном контрольно-пропускном посту на территории Гусарского района был задержан грузовик марки «Mercedes» (40-BL-400), который к тому времени уже прошел общую таможенную проверку и получил разрешение на пересечение границы. При осмотре этого автомобиля были обнаружены и изъяты заявленные на таможне под другим названием, упакованные под названием другой продукции 15 тонн табачных изделий иностранного производства.

По факту в СГБ в качестве обвиняемых по статье 206 УК (контрабанда) к следствию привлечены граждане Азербайджана – заместитель начальника Главного таможенного управления Северного территориального управления ГТК Гусейнов Эмин Эльмардан оглу, Гусейнов Керим Ахмедага оглу и Алиев Рамин Мехди оглу, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Расследование продолжается.

Minval.az