В Азербайджане отменяют традиционные массовые праздничные мероприятия на Новруз байрамы. Кабмин призывает отменить свадьбы и не устраивать многолюдных поминальных церемоний. По крайней мере до 27 марта будут закрыты школы и театры. Отложено открытие нового торгово-развлекательного центра на Приморском бульваре — «Дениз молл». Причина известна — коронавирус. Тот самый, по поводу которого Всемирная организация здравоохранения — ВОЗ — подняла тревогу и командирует экспертов в разные страны, в том числе в Азербайджан.

Внезапно оказалась востребованной некогда одна из самых важных, а сегодня почти что забытая область медицинских знаний — противостояние массовым эпидемиям. Мир вспомнил, что это такое — «карантин», извлекая и в прямом, и в переносном смысле из загашников противочумные костюмы. В Великобритании, Германии, Италии — потребительская паника. Люди в массовом порядке скупают крупу, муку, макароны, даже гигиенические принадлежности. СМИ пугающим тоном сообщают о количестве заболевших, умерших и выздоровевших, в красках описывают контроль на границах, карантинные меры. В результате — экономические неурядицы, обанкротившиеся авиакомпании и рухнувшая цена на нефть. Причем это далеко не полный список.

И в результате все больше тех, кто задает крамольный вопрос: «а есть ли мальчик»? Точнее, есть ли основания для такой паники? Нам действительно грозит новая эпидемия чумы, которая опустошала целые страны? Или, как бы это поделикатнее, коронавирус — это не более чем ОРЗ, а его опасность слегка преувеличили?

Еще недавно СМИ нет-нет, да и давали слово специалистам-вирусологам, которые советовали не впадать в панику и разъясняли, что новый вирус — это действительно не более чем очередное ОРЗ. Еще пару недель назад ученые сквозь зубы признавали: смертность от коронавируса такая же, как от сезонного гриппа. Сегодня настроения изменились. ВОЗ приводит новые данные: по сравнению с сезонным гриппом коронавирус в три-четыре раза опаснее. Но…

Можно, конечно, посетовать, что современное общество легковерно, что оно быстро впадает в панику, что, услышав по телевидению очередную «страшилку», мы тут же бежим закупать соль и спички, позабыв «включить голову». Или же призвать верить специалистам, которые, надо думать, разбираются в вирусологии лучше, чем простые обыватели.

Но вот в чем дело. За прошедшие десятилетия мы привыкли жить в мире, где массовые опустошительные эпидемии ушли в прошлое. Нет, конечно, мы знали и даже читали в новостях, что в бедных странах Азии и Африки люди, а в особенности дети, болеют такими болезнями, о которых мы уже успели надежно забыть. Но, во-первых, для того, чтобы защититься от той же холеры, нужны не столько лекарства и вакцины, сколько социальные реформы вообще и доступ к качественной питьевой воде в частности. А во-вторых, с бедных стран не получится слупить больших денег. Другое дело — государства побогаче. Где, услышав о новой опасной инфекции, не станут спорить с ВОЗ и раскошелятся на разработку вакцин, их производство, закупят сотни тысяч, если не миллионы, доз…Плюс противовирусные препараты, дезинфицирующие растворы, даже «бесконтактные» термометры…Все это по рекомендациям той же ВОЗ закупается на государственном уровне в понятных количествах. И приносит производителям — фармакологическим концернам — далеко не «аптечные» барыши.

«Тень на плетень»? Возможно. Но… в 2002 году нас уже пугали «атипичной пневмонией». В 2003 году — «птичьим гриппом». В 2008-2009 году появилась следующая «страшилка» — «свиной грипп». И вот она обернулась «большим свинством». Дело не ограничилось тем, что в Германии госслужащим кололи одну вакцину, а всем остальным — другую. ВОЗ объявила об эпидемии и новой жуткой опасности, когда для этого не было должных оснований. А в мире впервые заговорили о том, что такая «торговля паникой» — это еще и большой бизнес, прежде всего на вакцинах, а решение ВОЗ пролоббировали люди, связанные с фармакологическими концернами. Грегори Хартл, официальный представитель ВОЗ, пытался парировать: «Среди экспертов есть люди, которые в прошлом сотрудничали с промышленностью. Однако это не означает, что это сотрудничество оказало влияние на решение ВОЗ. Нужно различать сотрудничество с промышленностью и способность промышленности влиять на решения ВОЗ».

Только вот, похоже, куда важнее различать реальную опасность и «торговлю паникой».

Дильбер Ахундзаде, специально для Minval.az

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