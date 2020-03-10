Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиными и посетить Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
Пресс-секретарь выложил две фотографии, на которых Назарбаев стоит возле самолета.
«Елбасы прибыл в Российскую Федерацию»,— гласит подпись к снимку.
Планируется, что первый президент Казахстана встретится с Путиным, а также посетит МГУ.