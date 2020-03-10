Во вторник состоялось первое заседание Милли Меджлиса Азербайджана VI созыва. В ходе голосования Сахиба Гафарова была избрана председателем Милли Меджлиса.

С. Гафарова родилась в 1955 году. С отличием окончила Педагогический институт русского языка и литературы имени М.Ф. Ахундова и Азербайджанский университет языков (по английской филологии).

С 1981 года и по настоящее время работает в Бакинском славянском университете. В 2000-2004 годах была деканом факультета западноевропейских языков и завкафедрой английской филологии Западного университета, проректором по международным отношениям Бакинского славянского университета.

Сахиба Гафарова — специалист по теории литературы, современной русской и американской литературе, автор более 70 научных и учебно-методических работ, программ, учебных пособий. Занимается исследованиями гендерных проблем в филологии. Доктор филологических наук, профессор.

Minval.az