После спецоперации 5 марта в доме криминального авторитета Арама Варданяна по прозвищу Встречи Апер армянская общественность и СМИ продолжают обсуждать скандальную новость о том, что Варданян оказывал материальную поддержку семье премьер-министра Никола Пашиняна, когда глава семьи находился в тюрьме.

Об этом пишет газета «Голос Армении».

«Некоторые издания сослались в этой связи на информацию, полученную от самого Варданяна, другие апеллировали к сведениям, полученным от конкретных лиц. В частности, журналист Гоар Везирян подтвердила, что, отбывая наказание после событий 1 марта 2008 г., Пашинян обратился через нее и Гагика Джангиряна к Варданяну с просьбой оказать поддержку его семье. Варданян откликнулся на просьбу, однако, став премьер-министром, Никол забыл об этом и натравил на Варданяна Полицию. В момент полицейской операции самого Варданяна не было дома. Позже он сообщил в интервью, что ему предложили сделку: вернуться в Армению и позволить уложить себя на асфальт. Варданян не вернулся, ибо никак не мог предположить, что операция будет носить столь варварский характер. Полицейские выломали окна и двери, покрошили мебель, держали под прицелом оружия 5-летнюю девочку, ее мать и бабушку. Внучка Варданяна после ночного инцидента перестала разговаривать… Черная неблагодарность от белого премьера… Окружение премьера тиражирует сведения о том, что Варданян якобы не помогал семье Пашинян, однако Ереван – город маленький, здесь всем все про всех известно. И.о. начальника Полиции Арман Саркисян не мог затеять подобную операцию на свой страх и риск в обход премьер-министра. Эта операция состоялась с согласия Никола, возможно, даже по его поручению. Глубоко ошибаются те, кто думает, что Саркисян по собственной инициативе пошел на этот шаг, чтобы усидеть в кресле. В Ереване не так много криминальных авторитетов уровня Встречи Апер, Саркисян не мог не знать о связях этого авторитета с премьер-министром, стало быть, операцию санкционировал сам Никол. Заявления Варданяна для многих стали откровением, ведь до сих пор принято было думать, что связь с криминальными авторитетами поддерживали только представители бывшей власти. Оказалось, что вождь революции даже содержал семью на деньги криминального авторитета, после чего отплатил ему черной неблагодарностью. Особо следует отметить, что в этой ситуации политизированная публика поверила не премьер-министру, а криминальному авторитету, впрочем, тут никакого парадокса нет, ведь премьер лжет постоянно и по любому поводу…», — отмечает издание.

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