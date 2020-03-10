Apple обновила рекомендации по уходу за iPhone, iPad и другими устройствами. Компания разрешила пользователям протирать гаджеты влажными салфетками, сообщается в соответствующем разделе на сайте Apple.

Специалисты рекомендуют удалять загрязнения на жестких и непористых поверхностях 70-процентным изопропиловым спиртом или салфетками Clorox Disinfecting Wipes. Apple уточнила, что использовать отбеливатель и погружать устройство в чистящее средство не рекомендуется.

Издание MacRumors обратило внимание, что компания впервые допускает возможность обслуживания своих гаджетов с помощью салфеток. Ранее Apple выступала против любого рода чистящих средств и жидкостей, уточняя, что они могут смыть нанесенный на корпус iPhone, iPad и других устройств олеофобный слой. По мнению журналистов, компания могла обновить рекомендации из-за угрозы распространения пневмонии.

Minval.az