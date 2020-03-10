Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли нацистского лидера Адольфа Гитлера и главы СССР Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — сказал российский президент.

По его словам, отнять Победу у России «невозможно», а подобные заявления делают «недалекие люди, которые читать-писать не умеют». Чтобы убедиться в их неправоте, достаточно изучить хронологию развития событий начиная с 1919–18 годов, отметил он.

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