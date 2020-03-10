Во вторник проходит первое заседание Милли Меджлиса Азербайджана шестого созыва.
На заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Во вторник проходит первое заседание Милли Меджлиса Азербайджана шестого созыва.
На заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Дата: 2020/03/10 11:19
Раздел: Новость
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