Партия «Ени Азербайджан» выдвинула кандидатуру Сахибы Гафаровой на пост спикера Милли Меджлиса.
Решение об этом было принято сегодня на закрытом заседании правления партии.
Партия «Ени Азербайджан» выдвинула кандидатуру Сахибы Гафаровой на пост спикера Милли Меджлиса.
Решение об этом было принято сегодня на закрытом заседании правления партии.
Дата: 2020/03/10 10:19
Раздел: Азербайджан
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