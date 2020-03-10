В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее», — отметил источник. По его словам, решение о выходе приняла Саудовская Аравия. Другой высокопоставленный чиновник рассказал, что саудиты хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, не входящие в ОПЕК. «Изначально было ясно, что сделка с ОПЕК не навсегда, и вопрос был только в моменте выхода из нее», — отметил собеседник.

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