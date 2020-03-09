Еще у двоих граждан Азербайджана 1966 и 1977 года рождения, прибывших в страну из Ирана, выявлен коронавирус.

Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно сообщению, в настоящее время пациенты, помещенные в специализированные больницы и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально. Их здоровье стабильное.

Состояние здоровья гражданина Азербайджана 1938 года рождения, который был помещен в специализированную больницу после того, как ранее ему был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, является стабильным- средне тяжелым. Он в настоящее время находится под наблюдением, принимаются необходимые меры для улучшения его здоровья.

Состояние других пациентов, помещенных в специализированные больницы, стабильное.

Таким образом, общее число лиц, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11. Из них 9 являются гражданами Азербайджана, по одному — России и Германии.

Minval.az