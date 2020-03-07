В «Центр звонков -102» МВД Азербайджана поступила информация об ограблении на территории поселка Говсан.

Обратившаяся в полицию жительница поселка сообщила, что 1 марта около 20:00 двое неизвестных проникли в ее дом, ударили кулаком и связали руки, после чего вынесли из дома 2 150 манатов, 2 000 долларов США и золотые украшения на сумму 3 000 манатов, передает Репорт.

Сотрудники полиции незамедлительно провели необходимые мероприятия в связи с обращением.

В результате расследования, проведенного сотрудниками Управления угрозыска Главного управления полиции города Баку и Сураханского РУП, предоставленная женщиной информация о грабеже не нашла подтверждения.

В своих показаниях женщина признала, что втайне от мужа заложила золотые украшения в ломбард.

Minval.az