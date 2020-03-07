На ненарушенном участке государственной границы Азербайджана и Армении — опасная эскалация. Накануне выстрелом с армянской стороны в направлении села Гушчу Айрым Газахского района был убит азербайджанский пограничник Пашазаде Орхан Назим оглу. Стрелял снайпер, а значит, «случайность» исключена. На трагический инцидент уже отреагировал МИД Азербайджана, подчеркнув, что полную ответственность за это несет Армения. На следующий день провокации продолжились. Как сообщили в ГПС Азербайджана, с утра 6 марта пограничные боевые позиции в направлении села Джафарли Газахского района подверглись интенсивному обстрелу с армянской стороны — из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок. Провокация пресечена, армянские позиции подавлены ответным огнем. Что, впрочем, не помешало армянской стороне завопить о мнимом «обстреле со стороны Азербайджана». Утром 7 марта во время несения боевого дежурства на пограничной боевой позиции Газахской отдельной пограничной дивизии недалеко от села Даш Салахлы Газахского района получил смертельное ранение солдат Гараев Эльтун Эльман оглу.

Будем реалистами: это явно не тот случай, когда на границе у кого-то из часовых не выдержали нервы, и он пальнул в темноту, не разобравшись, что за тень мелькнула в кустах. Речь идет о намеренной «игре с огнем» со стороны иреванского руководства.

Возможно, по законам жанра, здесь надо отметить, что провокации устраиваются на ненарушенных участках границы Азербайджана и Армении, откуда рукой подать до ненавистных Армении трубопроводов и железных дорог и где уже безусловно должны действовать гарантии ОДКБ, а накалять обстановку на границе в Армении начали как раз накануне визита в Иреван генсека ОДКБ Станислава Зася. Вспомнить, как в Иреване пытались увязать в единый сценарий свой конфликт с Азербайджаном и противостояние России и Турции в Сирии и подтолкнуть Россию к более активным действиям против Азербайджана: начальник генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян прозрачно намекал, что в Минобороны Армении считают, что ситуация в Идлибе может иметь прямую связь с дальнейшими процессами на Южном Кавказе. Обсуждались ли эти намеки во время недавней встречи посла РФ Копыркина с министром обороны Армении Давидом Тонояном, где шел разговор и о Сирии, можно только гадать, но в СМИ оперативно запустили фейк о будто бы воюющем в Идлибе азербайджанском спецназе…

Но есть еще одна, возможно, куда более важная сторона вопроса. В конце 2018 года, когда в Баку приняли решение передать Госпогранслужбе боевые посты на границе Азербайджана с Арменией в Газахском и Агстафинском районах, которые прежде контролировались вооруженными силами, наша страна устроила для Армении этакий неофициальный и необъявленный экзамен на цивилизованное поведение. Восстановления пограничного контроля на ненарушенных участках границы, конечно, для полноценной нормализации отношений на фоне продолжающейся оккупации Карабаха было слишком мало, но такая «рокировка» Азербайджана, без сомнения, предоставляла возможность сделать первый шаг к миру.

Но теперь приходится с сожалением констатировать: этот шанс, к сожалению, оказался упущенным. Пограничные заставы регулярно «проверяют на прочность», обстреливают и посты ГПС, и гражданских лиц, в том числе во время инженерных работ на азербайджанской территории, устраивают снайперские обстрелы, теперь же в дело пошло крупнокалиберное оружие.

Но теперь вопрос стоит уже по-другому: как на это безответственное поведение Армении отреагирует Азербайджан? Тем более теперь, когда не осталось сомнений, что миролюбивых жестов Армения просто не понимает?

И вот тут параллель с Сирией, которую так активно подчеркивали в Иреване, получает совсем другое «прочтение». Армия Турции, кроме всего прочего, еще и продемонстрировала, как ее солдаты и офицеры отвечают на смерть своих товарищей по оружию. Авиаудар по турецкому военному конвою и гибель более чем тридцати военнослужащих привела к началу полномасштабной военной операции. Уже накануне переговоров в Москве и вступления в силу режима прекращения огня в ответ на гибель двоих своих солдат турецкая армия нанесла с беспилотника удар по сирийским позициям — в результате были уничтожены два артиллерийских орудия, две многоцелевые ракетные установки и 21 асадовский солдат. И на фоне столь агрессивного поведения Армении нашей стране уже давно следует так же отвечать на гибель своих солдат, а тем более пограничников. Причем ответные удары могут наноситься не только через границу, но и на оккупированных азербайджанских землях, где расквартирована та же армия Армении. Да и ответный огонь на подавление обстрелов может — и должен! — быть куда более травматичным для агрессора.

Просто потому, что другого языка по ту сторону линии фронта, к сожалению, не понимают.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az