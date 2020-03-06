Шестого марта исполняется 65 лет со дня кончины выдающегося политического и общественного деятеля Азербайджана Мамеда Эмина Расулзаде, стоявшего у истоков создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) — первой демократической республики на мусульманском Востоке. Об этом пишет турецкое агентство «Анадолу».

Расулзаде внес весомый вклад в формирование идей азербайджанской государственности.

Все свои усилия Расулзаде направил на вклад в продвижение идей независимости и процветания своей страны.

Память о Расулзаде чтут не только в Азербайджане, но и в Турции, где он прожил значительную часть своей жизни. Именно ему принадлежат крылатые слова «Однажды поднятое знамя больше не опустится!», превратившиеся в лозунг азербайджанцев.

Расулзаде родился 31 января 1884 года в бакинском селе Новханы.

В 1918 году Расулзаде возглавил Азербайджанский национальный совет. Под его председательством 28 мая 1918 года совет объявил о создании Азербайджанской Демократической Республики.

Четвертого июня 1918 года между АДР и Османским государством было подписано соглашение «О мире и дружбе», подпись под документом поставил Расулзаде.

18 июня 1918 года группа азербайджанских дипломатов под председательством Расулзаде направилась в Стамбул для участия в конференции, проводимой в рамках сотрудничества государств Центральной Европы с вновь образованными государствами Кавказа.

15 сентября 1918 года военный министр Османского государства Анвер паша сообщил Расулзаде об освобождении Баку от большевистских формирований.

Расулзаде вернулся в Баку и принял активное участие в политической жизни страны будучи председателем партии «Мусават».

После оккупации Азербайджана большевиками Расулзаде был арестован и доставлен в Москву. Несмотря на уговоры Сталина Расулзаде отказался сотрудничать с советами и покинул СССР.

Определенные годы политик проживал во Франции, Финляндии, Польше и Германии, писал антисоветские статьи, доводил до сведения мировой общественности факт оккупации Азербайджана советской властью.

В 1947 году Расулзаде переехал в Турцию и получил турецкое гражданство. В 1949 году создает в Анкаре «Азербайджанский культурный кружок».

В Турции он продолжил писать книги и проводить различные конференции на тему независимости Азербайджана.

Мамед Эмин Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в Анкаре и был похоронен на кладбище «Асри».

«Азербайджанский культурный кружок» продолжает деятельность в Турции по сегодняшний день. Во многих провинциях и городах Турции названы улицы и проспекты в честь Расулзаде. В честь него также назван Анатолийский лицей имени Мамеда Эмина Русалзаде в районе Чанкая в Анкаре.

Minval.az