Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек. Об этом Коммерсант сообщает со ссылкой на ресурсы, ведущие статистику распространения заболевания.
Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек. Об этом Коммерсант сообщает со ссылкой на ресурсы, ведущие статистику распространения заболевания.
Дата: 2020/03/06 16:51
Раздел: Новость
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