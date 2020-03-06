В Англии пес «исцелил» маленького мальчика, находящегося в реанимации после операции на мозге. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в английском городе Саутгемптон. У местной жительницы Зои Рельф трехлетний сын попал в реанимацию. У маленького Оскара Хаскелла обнаружили редкое заболевание мозга — острый рассеянный энцефаломиелит.

Ребенку с каждым днем становилось хуже, и ему провели операцию на мозге. Мальчик оставался в реанимации без сознания, а его мать врачи «готовили к худшему».

Специалисты предложили англичанке альтернативный способ лечения с помощью пет-терапии. В палату Оскара привели золотистый ретривер по кличке Лео. Рельф пообещала сыну, что когда он очнется, ему подарят щенка.

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