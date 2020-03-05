Два сотрудника известного российского издания «Независимая газета», которая недавно опубликовала статью журналиста Льва Аскерова «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было», а после под давлением армянской диаспоры была вынуждена удалить ее , уволены.

Согласно информации армянских СМИ, уволены заместители редактора «Независимой газеты» Андрей Рискин и Аркадий Ханцевич. Причиной увольнения сотрудников стала статья Льва Аскерова.

Данные об Андрее Рискине и Аркадии Ханцевиче уже удалены также из списка руководителей и сотрудников издания, опубликованном в соответствующем разделе сайта «Независимой газеты».

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