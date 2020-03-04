В Таджикистане временно закрыли для посещения мечети, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря комитета по делам религии Афшина Мукима.

Он пояснил, что это превентивное решение, которое приняло духовенство. Замминистра здравоохранения Таджикистана Мирхомиддин Камолзода отметил, что участие в массовом богослужении временно приостановлено. Афшин Муким подчеркнул, что даже в Саудовской Аравии временно запретили паломникам совершать малый хадж.

В Таджикистане действуют около четырех тысяч мечетей, ислам исповедуют 99 процентов населения страны.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 90 тысяч человек. Более 3 тысяч пациентов скончались.

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