С начала операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии нейтрализованы 3138 сторонников режима Башара Асада, сообщили в среду в Министерстве национальной обороны Турции.

О деталях продолжающейся операции проинформировал журналистов представитель Минобороны, полковник Олджай Денизер.

По его словам, в результате обстрела сил режима Асада в Идлибе погибли двое турецких военнослужащих, шестеро получили ранения. В ответ по объектам сторонников сирийского режима был нанесен шквальный удар.

Полковник сообщил, что с начала операции «Весенний щит» в Идлибской зоне деэскалации сбиты 3 самолета, 8 вертолетов, 3 БПЛА, уничтожен 151 танк, 47 артиллерийских орудий / САУ, 52 РСЗО, 8 систем ПВО, 12 противотанковых ракетных комплекса, четыре минометных орудия, 24 бронетранспортера, 27 БМП, 34 вооруженных пикапа, 60 военных машин и 10 складов с боеприпасами.

Операции будут продолжены до тех пор, пока не будут уничтожены все, кто покушается на жизнь и безопасность турецких военных и невинных мирных жителей.

Minval.az