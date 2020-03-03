Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации. В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня.

В разговоре, который состоялся по инициативе германской стороны, лидеры двух стран обменялись мнениями о положении дел в Ливии.

«Подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе 2020 года», — добавили в Кремле.

Minval.az