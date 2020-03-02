Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий.

Согласно сообщению, продолжаются неотложные меры для предотвращения опасности, которая может возникнуть на территории Азербайджана из-за коронавирусной инфекции COVİD – 19.

В целях профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности соответствующих профилактических мероприятий в этой области, интенсификации медико-профилактических, дезинфицирующих и других предупредительных мер во всех учебных заведениях, расположенных на территории страны, принято решение о приостановлении учебного, учебно-воспитательного процесса во всех образовательных учреждениях с 3 по 9 марта 2020 года (первый учебный день — 10 марта) и отсрочке всех связанных с этим мероприятий.

За это время Министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти, находящимся в подчинении учебных заведений, поручено продолжить во всех учебных заведениях медико-профилактические и дезинфицирующие мероприятия.

Minval.az